Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Burası Alp Dağları değil, Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Burası Alp Dağları değil, Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi" dedi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mergabütan Yaylası, DAKA'nın girişimleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hakkari Valiliğinin katkıları sayesinde yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen bir kayak merkezine dönüştürüldü.Türkiye'nin güneydoğu ucunda yer alan yayladaki merkez, 6 aylık kayak sezonu ve bölgesel kalkınma projeleriyle hem sportif hem de turistik bir cazibe merkezi haline gelirken Hakkarili gençlere kış sporlarında kariyer yapma imkanı da sağlıyor" denildi.



DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da, kayak merkezine 2013'ten bu yana önemli yatırımlar yapıldığını ve merkezin uluslararası standartlara kavuştuğunu bildirdi. Merkezin ekonomik, sosyal ve turistik anlamda önemine işaret eden Güray, "Geçmişte birçok olumsuzluklarla gündeme gelen Hakkari'nin dağlarında artık kayakçı gençlerin sesleri yükseliyor. Bu merkez, sosyal imkanların kısıtlı olduğu ilimizin adeta akciğerleri konumuna geldi" ifadelerini kullandı.









