Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Aralık 2021 döneminde sanayi üretimi beklentileri aştı

Buna göre, yüksek teknoloji üretiminde yıllık bazda yüzde 49.2'lik artış dikkati çekti. Bunu, yüzde 15.1 ile düşük teknoloji, yüzde 12 ile orta-düşük teknoloji ve yüzde 11.5 ile orta-yüksek teknoloji izledi. Endeksteki aylık değişime bakıldığında ise Aralık 2021'de yüksek teknolojide yüzde 28.3, orta-düşük teknolojide yüzde 0,9, orta-yüksek teknolojide yüzde 0.6 ve düşük teknolojide yüzde 0,3'lük artış dikkati çekti.