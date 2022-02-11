Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Aralık 2021 döneminde sanayi üretimi beklentileri aştı

Varank, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, sanayi üretim verilerini değerlendirdi. Yüksek teknolojili ürün üretimindeki artışa dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:
"Aralık 2021 döneminde sanayi üretimimiz beklentileri aşarak aylık bazda yüzde 1.6, yıllık bazda ise yüzde 14.4 arttı. En büyük artış da yüksek teknolojili ürünlerde gerçekleşti. Sanayi öncülüğünde üreterek büyüme hedefimizde kararlılıkla ilerliyoruz."
Yüksek teknoloji üretimi geçtiğimiz yıla göre yüzde 49.2 arttı
Varank, paylaşımında, Aralık 2021 döneminde teknoloji seviyesine göre üretim endeksindeki aylık ve yıllık değişime de yer verdi.