Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 11 Mayıs itibarıyla ülkemizde tüm ana fabrikalar tekrar faaliyete başlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "11 Mayıs itibarıyla ülkemizde tüm ana fabrikalar tekrar faaliyetlerine başlamış olacak" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 16 bin 900 firmanın faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Bakan Varank ayrıca, "Kocaeli'nin ardından, günlük 4 binin üzerinde test kapasitesine sahip bir laboratuvar da Ankara'da kurulmuş olacak" duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün merakla beklenen normalleşme sürecinin ilk basamağını açıklamıştı.

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