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Ekonomi

Sanayi üretiminin çarkları dönmeye başlayacak

Sanayi Bakanı Ergün, ''Çarklar 2009'un son çeyreğinde daha istikrarlı bir şekilde dönmeye başlayacak'' dedi.

09 Eylül 2009 03:00

Sanayi Bakanı Ergün, ''Çarklar 2009'un son çeyreğinde daha istikrarlı bir şekilde dönmeye başlayacak'' dedi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, yaptığı yazılı açıklamada Temmuz ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretim endeksinde Mart ayı itibariyle başlayan toparlanmanın devam ettiğinin görüldüğünü belirten Ergün, 5 aydır yükseliş trendinde olan sanayi üretiminin, 2009 yılının Şubat ayına göre yüzde 30.3 oranında toparlanma gösterdiğini, bu gelişmenin gözden kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.

Nihat Ergün, sanayi üretimi verilerine ilişkin olarak şunları söyledi: ''Ortaya çıkan tabloyu bir önceki yılın rakamlarıyla değil krizin etkilerinin hissedildiği önceki aylarla mukayese etmek daha sağlıklı olacaktır. Bu noktada sanayi üretiminde bir önceki aya göre yüzde 0.9 oranındaki artış da önemlidir. Yaz döneminde sanayi üretiminde hızlı bir yükseliş zaten beklenmiyordu. Sanayi üretim endeksi ve kapasite kullanım oranlarının uzun dönem seyri incelendiğinde de Mart-Haziran dönemlerinde sürekli bir artış, Temmuz-Ağustos aylarında ise düşüş gözlenmektedir.

Sanayi üretiminde artış trendinin sürmesinde alınan tedbirlerin payı büyüktür. Hükümetimizin özellikle beyaz eşya, otomotiv ve mobilya sektörü başta olmak üzere bazı sektörlerdeki ÖTV ve KDV indirimi bu iyileşmede etkili olmuştur. Dünya ve ülke genelinde kötümser havanın kısmen dağılması ve alınan mali tedbirlerle birlikte iç talepteki nispi canlanma ve stokları eriyen sektörlerin yeniden üretime geçmesi de toparlanma sürecini beraberinde getirmiştir.''

Gelinen noktada krizde kötü günlerin geride kaldığının altını çizen Ergün, sanayide çarkların, 2009 yılının son çeyreğinden itibaren daha istikrarlı bir şekilde dönmeye başlayacağını belirterek, ''Bu noktada şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Çok hızlı ve spekülatif çıkışlar peşinde olmamak gerekir. Önemli olan sağlıklı ve istikrarlı bir çıkışın yakalanmasıdır. Herkesin önünü görebileceği bir ekonomik manzaranın ortaya çıkması her şeyden önemlidir'' şeklinde konuştu.

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