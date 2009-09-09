Sanayi üretiminin çarkları dönmeye başlayacak

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, yaptığı yazılı açıklamada Temmuz ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminde artış trendinin sürmesinde alınan tedbirlerin payı büyüktür. Hükümetimizin özellikle beyaz eşya, otomotiv ve mobilya sektörü başta olmak üzere bazı sektörlerdeki ÖTV ve KDV indirimi bu iyileşmede etkili olmuştur. Dünya ve ülke genelinde kötümser havanın kısmen dağılması ve alınan mali tedbirlerle birlikte iç talepteki nispi canlanma ve stokları eriyen sektörlerin yeniden üretime geçmesi de toparlanma sürecini beraberinde getirmiştir.''