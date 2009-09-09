Sanayi üretiminin çarkları dönmeye başlayacak

Sanayi Bakanı Ergün, ''Çarklar 2009'un son çeyreğinde daha istikrarlı bir şekilde dönmeye başlayacak'' dedi.
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, yaptığı yazılı açıklamada Temmuz ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi.
Sanayi
üretim endeksinde Mart ayı itibariyle başlayan toparlanmanın devam
ettiğinin görüldüğünü belirten Ergün, 5 aydır yükseliş trendinde olan
sanayi üretiminin, 2009 yılının Şubat ayına göre yüzde 30.3 oranında
toparlanma gösterdiğini, bu gelişmenin gözden kaçırılmaması gerektiğini
ifade etti.
Nihat
Ergün, sanayi üretimi verilerine ilişkin olarak şunları söyledi:
''Ortaya çıkan tabloyu bir önceki yılın rakamlarıyla değil krizin
etkilerinin hissedildiği önceki aylarla mukayese etmek daha sağlıklı
olacaktır. Bu noktada sanayi üretiminde bir önceki aya göre yüzde 0.9
oranındaki artış da önemlidir. Yaz döneminde sanayi üretiminde hızlı
bir yükseliş zaten beklenmiyordu. Sanayi üretim endeksi ve kapasite
kullanım oranlarının uzun dönem seyri incelendiğinde de Mart-Haziran
dönemlerinde sürekli bir artış, Temmuz-Ağustos aylarında ise düşüş
gözlenmektedir.
Sanayi üretiminde artış trendinin sürmesinde
alınan tedbirlerin payı büyüktür. Hükümetimizin özellikle beyaz eşya,
otomotiv ve mobilya sektörü başta olmak üzere bazı sektörlerdeki ÖTV ve
KDV indirimi bu iyileşmede etkili olmuştur. Dünya ve ülke genelinde
kötümser havanın kısmen dağılması ve alınan mali tedbirlerle birlikte
iç talepteki nispi canlanma ve stokları eriyen sektörlerin yeniden
üretime geçmesi de toparlanma sürecini beraberinde getirmiştir.''
Gelinen
noktada krizde kötü günlerin geride kaldığının altını çizen Ergün,
sanayide çarkların, 2009 yılının son çeyreğinden itibaren daha
istikrarlı bir şekilde dönmeye başlayacağını belirterek, ''Bu noktada
şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Çok hızlı ve spekülatif
çıkışlar peşinde olmamak gerekir. Önemli olan sağlıklı ve istikrarlı
bir çıkışın yakalanmasıdır. Herkesin önünü görebileceği bir ekonomik
manzaranın ortaya çıkması her şeyden önemlidir'' şeklinde konuştu.