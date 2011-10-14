-Sanayi üretimindeki artış istihdama da yansıdı ANKARA (A.A) - 14.10.2011 - Sanayi üretimindeki artış, istihdamda da kendini gösterdi. Ocak-Temmuz döneminde İŞKUR tarafından gerçekleştirilen işe yerleştirmelerin yüzde 34,5'ini sanayi sektöründe çalışmaya başlayan kişiler oluşturdu. Bu yılın 7 ayında sanayi sektöründe işe yerleştirilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,2 artarak, 73 bin 56 kişi oldu. Bu yılın ilk 7 ayında 799 bin 560 kişi iş bulmak için, İŞKUR'a başvuruda bulundu. Başvurular geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artarken, başvuranların yüzde 38'ini kadın, yüzde 62'sini erkekler oluşturdu. Buna karşılık, bu yılın aynı döneminde İŞKUR'a gelen açık işler yüzde 75 oranında artarak, 386 bin 185 oldu. Açık işlerin yüzde 93'ünü özel sektörden gelen talepler oluşturdu. Kamu sektöründen alınan açık işlerde ise azalış yaşanırken, özel sektörden alınan açık işlerde yüzde 105 oranında artış yaşandı. Ocak-Temmuz döneminde İŞKUR vasıtasıyla 211 bin 577 kişi işe yerleştirilirken, işe yerleştirmeler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73 oranında arttı. İŞKUR'un yapmış olduğu işe yerleştirmelerin sektörel dağılımına bakıldığında, en fazla işe yerleştirmelerin hizmetler sektöründe yapıldığı görüldü. 2011 yılı Ocak-Temmuz döneminde yapılan işe yerleştirmelerin, yüzde 2,1'i tarım, yüzde 34,5'i sanayi, yüzde 63,4'ü hizmetler sektörlerinde oldu. -Sanayide istihdam- TÜİK verilerine göre sanayi üretimi bu yılın ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı. Söz konusu dönemde, imalat sanayinde yüzde 4,9 artış yaşandı. Sanayi üretimindeki bu artış, istihdamda da kendini gösterdi. Bu yılın 7 ayında İŞKUR tarafından sanayi sektöründe işe yerleştirilenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,2 artarak, 73 bin 56 kişi olarak gerçekleşti. Sanayi sektöründe en fazla işe yerleştirme, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,9 oranında artan imalat sanayinde oldu. İmalat sanayinde 59 bin 602 kişi işe yerleştirildi. Elektrik, gaz, buhar ve sıcak üretimi, dağıtımı sektöründe, işe yerleştirilenlerin sayısı geçen yıla oranla yüzde 52 artarak, bin 164 kişi olurken, enerji üreten maddeler hariç madencilik ve taşocakçılığı sektöründe işe yerleştirilenlerin oranı da yüzde 9,2 arttı. Sanayi sektörünün önemli alt sektörlerinden olan inşaat sektöründe ise işe yerleştirilenlerin oranında da yüzde 47,5 artış görüldü. İnşaat sektöründe bu yılın ilk 7 ayında 10 bin 486 kişi, İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi. Buna karşılık, enerji veren madenlerin madenciliği ve taşocakçılığı sektöründe ise işe yerleştirmeler önceki yıla oranla yüzde 19,1 azaldı. -En fazla artış hizmetlerde- Ocak-Temmuz döneminde, yapılan işe yerleştirmelerde en fazla artış hizmetler sektöründe görüldü. Hizmetler sektöründeki artış oranı, geçen aynı dönemine göre yüzde 82 olarak gerçekleşirken, ilk 7 ayda toplam 134 bin 9 kişi İŞKUR aracılığıyla hizmetler sektöründe çalışmaya başladı.