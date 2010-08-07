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Ekonomi

SANAYİ ÜRETİMİNDE YÜZDE 15,6 ARTIŞ ANKARA (A.A)

07 Ağustos 2010 13:08

-SANAYİ ÜRETİMİNDE YÜZDE 15,6 ARTIŞ ANKARA (A.A) - 08.07.2010 - Sanayi üretim endeksi, Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,6, bir önceki aya göre yüzde 3,7 arttı.     Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2010 yılı Mayıs ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.     Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2010 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 13,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 16,5, elektrik, gaz ve su sektörü endeksi yüzde 9,4 artış gösterdi.

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