Sanayi üretimi yüzde 8.6 azaldı

T24 - Sanayi Üretim Endeksi, 2009 yılı Kasım ayında 2008 yılı Kasım ayına göre yüzde 2.2, bir önceki aya göre ise yüzde 8.6 azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2009 yılı Kasım ayı Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarını açıkladı.



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2009 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, Madencilik ve Taşocakçılığı sektörü endeksinde yüzde 0.6, Elektrik, Gaz ve Su sektörü endeksinde yüzde 1.1 artış, İmalat Sanayi sektörü endeksinde ise yüzde 2.8 azalma gözlendi.