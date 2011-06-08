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Ekonomi

SANAYİ ÜRETİMİ YÜZDE 8,3 ARTTI ANKARA (A.A)

08 Haziran 2011 14:54

-SANAYİ ÜRETİMİ YÜZDE 8,3 ARTTI ANKARA (A.A) - 08.06.2011 - Türkiye'de sanayi üretimi, bu yılın Nisan ayında, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,3 arttı. Sanayi üretimi aylık bazda değerlendirildiğinde ise Mart ayına göre yüzde 3,8 azalış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011 yılı nisan ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre, sanayinin alt sektörlerinden madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,6, imalat sanayinde yüzde 8,6 ve elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe de yüzde 8,7 artış kaydedildi. Takvim etkisinden arındırılmış endeks, Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 0,6 azalış gösterdi.         -EN YÜKSEK ARTIŞ, SERMAYE MALI İMALATINDA-         Ana Sanayi Grupları Sınıflamasına göre, Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 21,7 ile sermaye malı imalatında kaydedildi. Bunu yüzde 12,1 ile dayanıklı tüketim malı imalatı, yüzde 8,7 ile enerji, yüzde 6 ile ara malı imalatı ve yüzde 2,8 ile dayanıksız tüketim malı imalatı izledi. İmalat sanayi alt sektörlerine bakıldığında artışta ilk sırayı yüzde 26,6 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı aldı. Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılmasında yüzde 25,7, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatında yüzde 23,9, mobilya imalatında yüzde 22,1, kauçuk ve plastik ürünlerin imalatında yüzde 14,1, kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatında yüzde 13,3 artış gözlendi. Söz konusu dönemde, diğer ulaşım araçlarının imalatında yüzde 19,9, tütün ürünleri imalatında yüzde 16,4 oranında düşüş kaydedildi.

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