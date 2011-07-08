Sanayi üretimi yüzde 8 arttı

T24 - Sanayi üretim endeksi, 2011 yılı Mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 oranında arttı.







Sanayi üretimi aylık bazda değerlendirildiğinde de nisan ayına göre yüzde 2,9 artış gösterdi.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011 yılı mayıs ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mayıs ayında sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı ve yüzde 8 olarak gerçekleşti. Sanayi üretiminde ortalama piyasa beklentisi yüzde 7,5 düzeyindeydi.





Mayısta geçen yılın aynı ayına göre, sanayinin alt sektörlerinden madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,5, imalat sanayinde yüzde 8,7 ve elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe de yüzde 5,1 artış kaydedildi.





Takvim etkisinden arındırılmış endeks, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 arttı.





Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalış gösterdi.







En yüksek artış sermaye malı imalatında





Ana Sanayi Grupları Sınıflamasına göre, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 16,2 ile sermaye malı imalatında kaydedildi. Bunu yüzde 13,2 ile dayanıklı tüketim malı imalatı, yüzde 6 ile enerji, yüzde 5,9 ile de ara malı imalatı ve yine aynı oranla dayanıksız tüketim malı imalatı izledi.





İmalat sanayi alt sektörlerine bakıldığında artışta ilk sırayı baz etkisinin de tesiriyle yüzde 63,7 ile tütün ürünleri imalatı aldı. Tütün ürünleri imalatı geçen yılın mayıs ayında yüzde 41,3 azalmıştı.





Tütün ürünleri imalatını yüzde 27,8 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı, yüzde 27,7 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı, yüzde yüzde 22,5 ile de mobilya imalatı izledi.





Söz konusu dönemde motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler imalatında yüzde 15,2, diğer imalatlarda yüzde 14,5, fabrikasyon metal ürünleri imalatında yüzde 12,7, elektrikli teçhizat imalatında yüzde 12,4 artış gözlendi.





Mayıs ayında diğer ulaşım araçlarının imalatında yüzde 30,8, tekstil ürünleri imalatında yüzde 3,3 oranında düşüş kaydedildi.





