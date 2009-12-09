Sanayi üretimi yüzde 6.5 arttı

T24 - Aylık Sanayi Üretim Endeksi, 2009 yılı ekim ayında 2008 yılı ekim ayına göre yüzde 6,5, bir önceki aya göre ise yüzde 13,7 arttı. Bu durum krizden çıkışın başladığı şeklinde yorumlandı.





Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2009 yılı ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre Madencilik ve Taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 5,2 artarak 139,1'den 146,3'e; İmalat Sanayi sektörü endeksi yüzde 6,6 artarak 109,5'den 116,7'ye; Elektrik, Gaz ve Su sektörü endeksi ise yüzde 6,4 artarak 111,1'den 118,1'e yükseldi.



Ana Sanayi Grupları Sınıflaması'na göre, 2009 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 11,0 ile Ara Malı İmalatında görüldü. Ana Sanayi Grupları Sınıflaması'na göre diğer gruplar incelendiğinde, Dayanıksız Tüketim Malı İmalatının yüzde 8,1, Dayanıklı Tüketim Malı İmalatının yüzde 7,0, Enerjinin yüzde 1,9 oranında arttığı, Sermaye Malı İmalatının ise yüzde 3,0 oranında düştüğü tespit edildi.



İmalat Sanayi Alt Grupları incelendiğinde ise en yüksek artış oranı Tıbbı Hassas ve Optik Aletler ile, Saat İmalatında gerçekleşti. Söz konuşu artış oranı yüzde 38,3 oldu. Bunu, yüzde 19,1'lik artış ile Ağaç ve Ağaç Mantarı Ürünleri İmalatı (mobilya hariç) takip etmektedir. Bununla birlikte, en yüksek düşüş ise yüzde 31,5 ile Büro Makineleri ve Bilgisayar İmalatında kaydedildi.