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Ekonomi

Sanayi üretimi yüzde 4,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılı haziran ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı

12 Ağustos 2013 13:38


TÜİK verilerine göre, haziran ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılı haziran ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 arttı.

Haziran ayı sanayi üretim endeksindeki, takvim etkisinden arındırılmış hesaplamada sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziranda geçen yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,1 düşüş gösterdi.  İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,4 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,5 azaldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış hesaplamada ise sanayinin alt sektörleri incelendiğinde haziranda bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 arttı.

 

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