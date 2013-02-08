Sanayi üretimi yüzde 3,8 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Aralık 2012 döneminde sanayi üretimi yüzde 3,8 oranında azaldı.

Sanayi Üretim Endeksi 2012 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2012 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 10,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2,9 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış endeks 2012 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,5 azalış gösterdi.