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Ekonomi

Sanayi üretimi yüzde 3,8 arttı ANKARA (A.A)

10 Ekim 2011 13:17

-Sanayi üretimi yüzde 3,8 arttı ANKARA (A.A) - 10.10.2011 - Sanayi üretim endeksi, 2011 yılı Ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, geçen yılın Ağustos ayına göre, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde de yüzde 0,4 azalış kaydedildi. Takvim etkisinden arındırılmış endeks 2011 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,6 azaldı.

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