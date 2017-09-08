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Ekonomi

Sanayi üretimi yüzde 2,3 arttı

Türkiye'de sanayi üretimi Temmuz'da aylık yüzde 2,3, yıllık yüzde 14,5 arttı

08 Eylül 2017 14:09

Türkiye'de sanayi üretimi Temmuz'da aylık yüzde 2,3, yıllık yüzde 14,5 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,6 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi %2,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,8 arttı.


Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %0,8, imalat sanayi sektörü endeksi %16 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %11,7 arttı.



En yüksek artış enerjide gerçekleşti



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, 2017 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %3,7 ile enerjide gerçekleşti.

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