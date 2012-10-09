Sanayi üretimi yüzde 1,5 azaldı

TÜİK, sanayi üretim endeksinin Ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azaldığını açıkladı.

Buna göre, Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,6 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 4,5 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış endeks, Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,3 azaldı.