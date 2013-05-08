T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Sanayi üretimi yüzde 1.4 arttı

Büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretimi yıllık bazda yerinde sayarken, aylık bazda eksiye geçti

08 Mayıs 2013 13:53

Sanayi üretimi, Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.4 oranında arttı.
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 azalırken, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 arttı.

Takvim etkisinden arınmamış veri ise 0,17 arttı.

CNBC-e anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arınmamış verinin 1.3 artmasını bekliyordu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı martta aylık yüzde 1.9 arttı. Bir önceki ay aynı oranda azalmıştı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Şubat ayı verisi yüzde 1.6'dan yüzde 1.5'e revize edildi.

ETİKETLER

sanayiüretimekonomibüyüme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24