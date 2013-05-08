Sanayi üretimi yüzde 1.4 arttı

Sanayi üretimi, Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.4 oranında arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 azalırken, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 arttı.

Takvim etkisinden arınmamış veri ise 0,17 arttı.

CNBC-e anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arınmamış verinin 1.3 artmasını bekliyordu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı martta aylık yüzde 1.9 arttı. Bir önceki ay aynı oranda azalmıştı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Şubat ayı verisi yüzde 1.6'dan yüzde 1.5'e revize edildi.