Sanayi üretimi yüzde 12 arttı

T24 - Sanayi üretim endeksi, Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, bu yıl Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksinde yüzde 2,2, imalat sanayi sektörü endeksinde yüzde 12,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde de yüzde 9,9 artış kaydedildi.





Takvim etkisinden arındırılmış endeks ise Eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,5 artış gösterdi.





