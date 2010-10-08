T24 - TÜİK'in raporuna göre Ağustos ayında sanayi üretimi yüzde 11 arttı.



Sanayi üretim endeksi Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,0 artarken, bir önceki aya göre de yüzde 4,1 geriledi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2010 yılı Ağustos ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2010 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,9, elektrik, gaz ve su sektörü endeksi yüzde 15,7 arttı.





