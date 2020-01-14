Kasım ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 5.1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerinin açıkladı. Verilere göre kasım ayında sanayi üretimim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.1 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı.







Sanayi üretimi aylık yüzde 0,7 arttı



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,2 azaldı.