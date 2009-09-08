Sanayi üretimi temmuzda yüzde 9.2 düştü

Türkiye'nin sanayi üretimi temmuz ayında, 2008 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 9,2 oranında azaldı.



T24 köşe yazarı Bader Arslan yazdı: 2. ÇEYREKTE BÜYÜME



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2009 Temmuz Ayı Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2009 Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre Madencilik ve Taşocakçılığı sektörü endeksinde yüzde 0,9 arttı.

İmalat Sanayi sektörü endeksinde yüzde 10,5, Elektrik, Gaz ve Su sektörü endeksinde yüzde 3,2 azalış gözlendi.

Sanayi üretimi temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 düşüş gösterdi. Sanayi üretimi, 2008 yılı temmuz ayında yüzde 3,8 artmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan, 2009 Yılı Temmuz Ayı Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarına göre sanayi üretim endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre ise yüzde 0,9 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2009 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,5, elektrik, gaz ve su sektörü endeksi ise yüzde 3,2 gerileme meydana geldi.

Ana Sanayi Grupları Sınıflanmasına göre, temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek düşüş yüzde 22,7 ile sermaye malı imalatında görüldü.

Diğer gruplar incelendiğinde aramalı imalatı yüzde 10,8, enerji yüzde 4,4, dayanıksız tüketim malı imalatı yüzde 2,7 düştü, dayanıklı tüketim malı imalatı yüzde 3,5 arttı.

En yüksek düşüş...

Toplam Sanayi Üretim Endeksi alt gruplarının temmuz ayında, 2008 yılı aynı ayına göre değişim oranları incelendiğinde, en yüksek düşüş oranının yüzde 36 ile Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatında gerçekleştiği görüldü. Bunu, yüzde 27,3'lük düşüşle motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı izledi.

Radyo, TV, Haberleşme Teçhizatı ve Cihazları imalatında ise yüzde 36,5'lik artış gerçekleşti.

Alt grup

Alt grupta yer alan kalemlerden, kömür madenciliği yüzde 1,4, ham petrol ve doğalgaz çıkarımı yüzde 1,8, metal cevherler madenciliği yüzde 8,9 arttı. Diğer madencilik ve taşocakçılığı yüzde 4,4 geriledi.

İmalat sanayinde yüzde 10,5 düşüş gösterdi. Bunun alt kalemlerine bakıldığında, gıda ürünleri ve içecek imalatı yüzde 2,9, tütün ürünleri imalatı yüzde 16,5, tekstil ürünleri imalatı yüzde 6,6, giyim eşyası imalatı yüzde 6,5, derinin tabaklanması ve işlenmesi yüzde 1, ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı yüzde 4,4 geriledi.

Kok kömürü rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı yüzde 19,7, metalik olmayan diğer mineral ürünleri imalatı yüzde 14,3, ana metal sanayi yüzde 16,6, makina ve teçhizat hariç metal ürünleri imalatı yüzde 23,1, başka yerde sınıflandırılmayan makina ve teçhizat imalatı yüzde 7,3, büro makineleri ve bilgisayar imalatı yüzde 16,2, başka yerde sınıflandırılmayan elektrikli makina ve cihazların imalatı yüzde 20,8 düşüş gösterdi.

Motorlu kara taşıtı römork ve yarı römork imalatı yüzde 27,3, diğer ulaşım araçlarının imalatı yüzde 36 geriledi. İmalat sanayi alt kalemlerinde artış gösteren kalemler ise yüzde 36,5 ile Radyo TV haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı, yüzde 28,6 ile tıbbı hassas ve optik aletler ile saat imalatı, yüzde 3,5 ile mobilya imalatı başka yerde sınıflandırılmayan diğer imalatlar, yüzde 4,3 ile kimyasal madde ve ürünleri oldu. Elektrik gaz ve buhar sıcak su üretimi ve dağıtımında da yüzde 3,2 düşüş meydana geldi.