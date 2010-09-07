-SANAYİ ÜRETİMİ TEMMUZDA YÜZDE 8,6 ARTTI ANKARA (A.A) - 07.09.2010 - Sanayi üretim endeksi Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 artarken, bir önceki aya göre de yüzde 0,3 geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2010 yılı Temmuz ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2010 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,1, elektrik, gaz ve su sektörü endeksi yüzde 10,1 arttı.