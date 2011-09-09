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Ekonomi

Sanayi üretimi Temmuz'da yüzde 6,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, 2011 yılı Temmuz ayında sanayi üretim endeksi

09 Eylül 2011 03:00

T24 - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, 2011 yılı Temmuz ayında sanayi üretim endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2011 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,1 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış endeks 2011 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,7 artış gösterdi.


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