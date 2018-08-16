Sanayi üretimi Temmuz'da yıllık yüzde 3.2 arttı

İstanbul, 16 Ağustos (DHA) – Sanayi üretimi Temmuz ayında yıllık yüzde 3.2 arttı.

Türkiye Resmi İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Haziran’da madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2.9 ve elektrik, az, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6.4 arttı.

TÜİK verilerinde yıllık artışa rağmen sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 2 düşerken, şu değerlendirmeler yer aldı:

“Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5.1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2.2 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2.1 arttı.

“Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.3 arttı. 2018 yılı ikinci çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.3 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 0.7 azaldı.”



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