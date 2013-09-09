Sanayi üretimi Temmuz ayında yüzde 0,9 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. Sanayi üretimi önceki ayda, aylık bazda yüzde 1,,4 ve yıllık bazda yüzde 4,2 artmıştı.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomstlerin tahminlerine göre, saanyi üretiminin yıllık bazda yüzde 4,6 artması bekleniyordu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılı Temmuz ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarken, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, Temmuz ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,8 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,5 artış gösterdi.

Söz konusu ayda bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,2 arttı.