Sanayi üretimi Ocak'ta yüzde 12.1 arttı

T24 - Büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretimi Ocak ayında yüzde 12.1 artış gösterdi.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretimi yeni yıla artışla başladı.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.1 artarken, bir önceki aya göre ise yüzde 15.3 düşüş kaydetti.



CNBC-e anketinde sanayi üretiminin yüzde 15.9 arttığı öngörülüyordu.



Üretim madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0.6 azalırken, imalat sanayi sektöründeyüzde 14.4, elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde 3.1 artış yaşandı.



Takvim etkisinden arındırılmış endeks Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.1 artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış endeks bir önceki aya göre yüzde 0.3 arttı.



Aralık 2009'da yüzde 25.2 artan toplam sanayi üretim endeksi bir önceki yıl aynı döneme denk gelen Ocak 2009'da yüzde 21.4 , 2009 yılının tamamında ise yüzde 9.6 daralmıştı.



Öte yandan TÜİK ilk defa bu ay toplam sanayi üretim endeksi ile başlanan mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veri çalışmalarına madencilik, imalat sanayi ile elektrik, gaz ve su sektörlerini de dahil etti. TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada "Bu çalışmalarda Avrupa İstatistik Ofisi'nin tavsiyelerine uygun yöntemler kullanılmaktadır" ifadesine yer verildi.



Bu şekilde ilk kez yapılan açıklamaya göre, sanayinin alt sektörlerinde takvim etkisinden arındırılmış endekste 2010 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında madencilik ve taşocakçılığı sektörü yüzde 0.6 azalırken, imalat sanayi sektörü yüzde 19.1 elektrik, gaz ve su sektörü ise yüzde 3.1 arttı. mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış endekse göre ise bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü yüzde 3.9 azalırken imalat sanayi sektörü yüzde 0.7 artarken elektrik, gaz ve su sektörü ise yüzde 2.1 azaldı.





