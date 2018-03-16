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Ekonomi

Sanayi üretimi Ocak'ta aylık yüzde 0.8 düştü, yıllık yüzde 12.0 arttı

İstanbul, 16 Mart (DHA) – Sanayi üretimi Ocak’ta aylık yüzde 0

16 Mart 2018 13:10

İstanbul, 16 Mart (DHA) – Sanayi üretimi Ocak’ta aylık yüzde 0.8 düştü, yıllık yüzde 12.0 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, sanayinin alt sektörleri (2015=100 temel yıllı) incelendiğinde; Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12.3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3.7 arttı.

TÜİK verilerine göre Ocak’ta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5.2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.2 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0.6 arttı. (Tablo-Grafik)

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