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Sanayi üretimi nisan ayında yüzde 6.2 arttı

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0.9 artış gösterdi

13 Haziran 2018 13:10

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.2 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6.3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3.8 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre ise yüzde 0,9 arttı. 

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,6 arttı.

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