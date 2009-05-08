Sanayi üretimi Mart’ta yüzde 20.9 azaldı

Türkiye'nin sanayi üretimi Mart ayında, 2008 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 20,9 oranında azaldı.



Büyümenin öncü göstergelerinden sayılan sanayi üretimindeki daralma devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı, 2009 Mart Ayı Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarına göre, Mart ayında en büyük daralma yüzde 53.1 ile otomotiv sektöründe yaşandı. İmalat sanayinde üretim ise yüzde 23.5 geriledi. Sanayi üretimi, 2008 yılı Mart ayında yüzde 2,6 artmıştı.



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2009 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre Madencilik ve Taşocakçılığı sektörü endeksinde yüzde 9,7, İmalat Sanayi sektörü endeksinde yüzde 23,5, Elektrik, Gaz ve Su sektörü endeksinde yüzde 3,3 azalış gözlendi.



Ana sanayi grupları sınıflamasına göre, en yüksek düşüş yüzde 42.2 ile sermaye malı imalatında görüldü. Dayanıklı tüketim malı imalatı yüzde 28, aramalı malı imalatı yüzde 22.2, dayanıksız tüketim malı imalatı yüzde 8.9 ve enerji üretiminin yüzde 6,5 oranında düştüğü gözlendi.



Otomotiv üretimi yüzde 53 azaldı



İmalat sanayi alt grupları incelendiğinde, en yüksek düşüş oranı yüzde 53.1'le motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatında gerçekleşti.



Onu yüzde 41.8’lik düşüşle büro makineleri ve bilgisayar imalatı ve yüzde 40.7’lik düşüşle kok kömürü rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı izledi.



Toplam sanayi üretimi Şubat ayında yüzde 23.7 ile tarihin en büyük düşüşünü gerçekleştirerek rekor kırmıştı.



Sanayi üretimi Ağustos ayından beri düşüyor



Küresel krizin etkisiyle sanayi üretiminde Ağustos ayından beri düşüş görülüyor. Üretim Ağustos’ta yüzde 4.1, Eylül’de yüzde 5.2, Ekim’de yüzde 8.5, Kasım'da yüzde 13.9, Aralık'ta yüzde 17.8, Ocak'ta yüzde 21.3 azaldı. Üretimdeki daralma Şubat'ta yüzde 23.7 ile rekor kırmıştı.



TÜİK verilerine göre toplam sanayi üretimi aylara göre şöyle:



AYLAR / 2009 /2008

Ocak / -21,3 / 11,6

Şubat / -23,8 / 8,4

Mart / -20,9 / 2,6

