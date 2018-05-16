Sanayi üretimi Mart'ta aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 7.6 arttı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Mayıs (DHA) – Türkiye\'de ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi, Mart ayında, aylık bazda yüzde 0.2, yıllık bazda yüzde 7.6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre; Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7.9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2.9 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0.4 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0.4 arttı. (Grafik-Tablo)