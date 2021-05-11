Sanayi üretimi Mart ayında yüzde 16,6 artarak beklentileri aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi Mart'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 artarak, yüzde 12,5'lik beklenti oranının üstünde gerçekleşti.

Sanayi üretimi aylık bazda ise bir önceki aya göre yüzde 0,5 daralma beklenmesine karşılık yüzde 0,7 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 12,3 arttı. Bu yılın bir önceki çeyreğine göre ise 2,6 büyüdü.

2021 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 arttı. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 17,2 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,9 artış gösterdi.

Aylık bazda ise 2021 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,7 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,3 arttı.