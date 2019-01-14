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Ekonomi

Sanayi üretimi Kasım'da yıllık yüzde 6.5 düştü

İstanbul, 14 Ocak (DHA) – Sanayi üretimi Kasım’da, yıllık bazda yüzde 6

14 Ocak 2019 13:05

İstanbul, 14 Ocak (DHA) – Sanayi üretimi Kasım’da, yıllık bazda yüzde 6.5, Ekim ayına göre ise yüzde 0.3 düştü. İmalat sanayi ürütemindeki yıllık düşüş yüzde 7.1\'i buldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre:
“Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1.1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 1.8 azaldı.
“Kasım’da ayrıca madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi Ekim ayına göre göre yüzde 3.7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0.1  azaldı, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi bir değşim göstermedi. (Tablo ve Grafik)

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