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Ekonomi

Sanayi üretimi Kasım'da aylık yüzde 0.3, yıllık yüzde 7.0 arttı

İstanbul, 8 Ocak (DHA) - Türkiye genelinde sanayi üretimi Kasım'da aylık bazda madencilik ve taşocakçılıktaki artışlar ile yüzde 0

08 Ocak 2018 13:39

İstanbul, 8 Ocak (DHA) - Türkiye genelinde sanayi üretimi Kasım\'da aylık bazda madencilik ve taşocakçılıktaki artışlar ile yüzde 0.3 ve yıllık bazda imalat sektöründeki artışların etkisiyle yüzde 7.0 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.2 artarken imalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0.8 arttı.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; 2017 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6.7 arttı. (Grafik - Tablo)

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