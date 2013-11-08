Sanayi üretimi iki yılın zirvesinde



Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Eylül'de Kasım 2011'den bu yana en hızlı yükselişi kaydetti. Üretim endeksi, Eylül'de yıllık bazda yüzde 6,4 aylık bazda ise yüzde 5,8 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılı Eylül ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre sanayi üretimi, bir ay aradan sonra yeniden artışa geçti.

Üretim, Eylül'de mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış olarak bir önceki aya göre yüzde 5,8, takvim etkisinden arındırılmış olarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 arttı.

CNBC-e anketinde üretimin yüzde 2,2 artması bekleniyordu.

Üretim Ağustos ayında yıllık yüzde 0,1 azalmıştı. Böylelikle sanayi üretimi Kasım 2011'de gördüğü yüzde 7'lik seviyeden bu yana en hızlı artışı kaydetmiş oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Eylül'de bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,3 arttı.

Eylül'de, geçen yılın aynı ayına göre ise, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,3 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,0, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ana sanayi gruplarında en yüksek artış dayanıklı tüketim malı imalatında. Dayanıklı tüketim malı imalatı, yüzde 12'den fazla arttı. İmalat sanayiinde en yüksek ise artış bilgisayar, elektronik ve optik ürünleri imalatında oldu.