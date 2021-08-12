Sanayi üretimi haziranda yıllık yüzde 24 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı.

TÜİK verilerine göre; Sanayi üretimi yıllık yüzde 23,9 artarken, Sanayi üretimi aylık yüzde 2,3 arttı. 2021 yılı 2. çeyrekte ise önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,1 arttı. Beklentiler ise sanayi üretiminin yüzde 21 artması yönündeydi.

Sanayinin alt sektörleri yıllık bazda incelendiğinde; madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 24,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 13,9 arttı.

Aylık bazda ise sanayi üretimi alt sektörler incelendiğinde; madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,1 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1,6 arttı.