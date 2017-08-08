Sanayi üretimi haziranda geriledi

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalış gösterdi.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 0,4 geriledi.

Öte yandan, haziranda arındırılmamış sanayi üretim endeksinde 2016'nın aynı ayına göre yüzde 3,6 azalış görüldü.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Odeabank ekonomisti Şakir Turan, Bloomberg HT'nin Piyasa Masası programında sanayi verisine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Mayıs ayındaki zayıf rakamların Haziran'da da devam edebileceğini belirtmiştik.” dedi ve gerekçe olarak çalışılan gün sayısının azlığını ve bayram nedeniyle bazı firmalardaki daha uzun tatil yapma eğilimini işaret etti.

Turan, Haziran verisindeki daralmanın hesaplamalarından bir miktar daha az göründüğünü ifade etti. Türkiye ekonomisinin küresel tedarik zincirindeki konumundan dolayı -özellikle imalat sanayisinin- ılımlı seyrini koruduğunu ve iç talepteki görece canlılığın sürdüğünün altını çizdi.

Bu gelişmelerin Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 5'in bir miktar üzerinde yıllık bazlı büyüme kaydetmiş olabileceğini işaret ettiğini vurguladı.