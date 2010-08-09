-SANAYİ ÜRETİMİ HAZİRANDA %10,2 ARTTI ANKARA (A.A) - 09.08.2010 - Sanayi üretim endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,2, bir önceki aya göre de yüzde 2,2 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2010 yılı Haziran ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2010 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 6,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,6, elektrik, gaz ve su sektörü endeksi yüzde 8,2 arttı.