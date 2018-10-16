Sanayi üretimi geriledi

Sanayi üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı, bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı.

Sanayi üretimi, ağustosta yüzde 1.7 artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin ağustosta yüzde 1 artması bekleniyordu. Öte yandan sanayi üretimi aylık bazda yüzde 1.1 geriledi. Aylıkta yüzde 2.4 artış beklentisi vardı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artış ile beklentilerden bir miktar iyi geldi. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzd e6,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre ise yüzde 1,1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,8 azaldı.