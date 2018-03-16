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Ekonomi

Sanayi üretimi, geçen yıla göre arttı; önceki aya göre azaldı

Ocak ayında sanayi üretimi aylık bazda beklentilerin altında kalırken; yıllık bazda ise beklentilerin üzerinde geldi

16 Mart 2018 15:22

Türkiye’de sanayi üretimi, ocak ayında geçen yıla göre yüzde 12 arttı; bir önceki aya göre ise yüzde 0.8 azaldı. Üretim, aylık bazda beklentilerin (+%1.2) altında kalırken; yıllık bazda ise beklentilerin (+%6.7) üzerine çıktı. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörleri endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12.3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3.7 arttı.

Ocakta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,6 arttı.

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