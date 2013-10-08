Sanayi üretimi geçen aya göre yüzde 4 azaldı

Sanayi üretimi, ağustos ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış olarak bir önceki aya göre yüzde 4, takvim etkisinden arındırılmış olarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azaldı.

Buna göre, ağustos ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 4 azaldı. Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, ağustosta bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 0,1 azaldı. Ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 7,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 0,7 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 0,6 arttı.