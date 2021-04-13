Sanayi üretimi gaz kesti; şubatta artış oranı yüzde 0.1

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre sanayi üretimi şubat ayında yıllık bazda yüzde yüzde 8,8, aylık bazda ise yüzde 0,1 arttı. Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 azaldı.

Bir ay önceye göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,3 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,8 arttı.