Sanayi üretimi Eylül'de yüzde 6,2 arttı

Sanayi üretim endeksi, Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 artarken, ana sanayi grupları sınıflamasına göre, Eylül'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 10,8 ile madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksinde yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılı Eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ana sanayi grupları sınıflamasında aylık bazda yüzde 15,6 artış yaşandı. İmalat sanayi endeksi, Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2, bir önceki aya göre 20,3 arttı. Aynı dönemde elektrik, gaz buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 4,1 artarken, aylık bazda 8,1 azaldı.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre, Eylül ayında yıllık bazda en yüksek artış yüzde 10,8 ile madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinde gerçekleşti. Söz konusu sektörün endeksinde, aylık bazda yüzde 6 artış belirlendi.

Bu dönemde, yıllık bazda ara malı imalatı endeksi yüzde 5,3, dayanıksız tüketim malı imalatı endeksi yüzde 8,7, enerji endeksi yüzde 5,1, dayanıklı tüketim malı imalatı endeksi yüzde 8,6, sermaye malı imalatı yüzde 4,5 artış kaydetti.

'MB frene basmak zorunda kalabilir'



Marbaş Menkul Değerler Araştırma Müdürü Üzeyir Doğan, ''Sanayi üretimindeki bu artış eğilimi önümüzdeki aylarda da devam edecek olursa Merkez Bankası (MB) yeniden frene basmak durumunda kalabilir'' dedi.

TÜİK tarafından açıklanan Eylül ayı sanayi üretim verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Doğan, sanayi üretiminin Ağustos ayının ardından Eylül ayında da sürpriz yaptığını kaydetti.

Ağustos ayında sürpriz bir şekilde gerileyen ve yumuşak inişin sert düşüşe dönüştüğüne dair endişeleri arttıran sanayi üretiminde bu sefer sürpriz bir artış yaşandığını söyleyen Doğan, açıklanan bu rakamın endişelerin yersiz olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Doğan, ''Sanayi üretiminde Eylül ayında yüzde 2,2 artış beklenirken, açıklanan rakam yüzde 6,2 ile yılın en sert yükselişi oldu'' ifadelerini kullandı.



‘MB'nin yumuşak iniş senaryosunu savunmaya devam edeceğini düşünüyorum'



Sanayi üretimindeki bu artış eğiliminin önümüzdeki aylarda da devam edecek olması durumunda MB'nin yeniden frene basmak durumunda kalabileceğini dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

''Özellikle son iki aydır faizlerde yaşanan düşüş, iç talebin yeniden canlanmasına neden olabilir. Bu da Ekim, Kasım ve şartların değişmemesi durumunda sonraki aylarda yeniden hızlanan bir ekonomik aktivite getirebilir. Bu durum MB'nin yeniden ayağını frene koymasına ve faizlerdeki düşüşü yavaşlatacak bir hamle yapmasına neden olabilir.''

MB'nin yılın başından beri büyük emek harcadığı yumuşak iniş ve dengelenme senaryosunu savunmaya devam edeceğini ve sağlanan kazanımların kısa süre içinde kaybedilmemesi için ekonominin kontrolsüz büyümesine izin vermeyeceğini düşündüklerini anlatan Doğan, ''Bu doğrultuda ilerleyen aylarda kredi talebini sınırlamak için, kullandırılan kredilerin maliyetlerini artıracak, dolayısıyla da bankaların karlarını olumsuz etkileyebilecek adımlar görebiliriz. Bunun yanında TL'nin aşırı değerlenmesinin önüne geçmek için de yeni adımlar atılabilir düşüncesindeyiz'' öngörüsünü paylaştı.