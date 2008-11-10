Sanayi üretimi eylülde yüzde 5,5 azaldı

Türkiye'nin sanayi üretimi eylül ayında, 2007 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 5,5 oranında azaldı.



Türkiye'nin sanayi üretimi eylül ayında, 2007 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 5,5 oranında azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2008 Eylül Ayı Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarını açıkladı.



Buna göre sanayi üretimi, bu yılın Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,5 azaldı. Sanayi üretimi, 2007 yılının Eylül ayında yüzde 2,5 artmıştı.



Sanayinin alt sektörleri düzeyinde 2008 yılı eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik sektörü endeksi yüzde 4,3 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksinde yüzde 6,4 düşüş, elektrik, gaz ve su sektörü endeksinde ise yüzde 1,6 artış gözlendi.



9 aylık ortalamaya bakıldığında toplam sanayi üretimi yüzde 2,5, madencilik yüzde 7,1, imalat sanayi yüzde 1,9, elektrik, gaz ve su yüzde 6,2 artış gösterdi.



Geçen yılın aynı döneminde ise toplam sanayi üretimi yüzde 5,5, madencilik yüzde 11,4, imalat sanayi yüzde 4,7, elektrik, gaz ve su sektörü yüzde 9,7 yükselmişti.



İmalat sanayinde üretim yüzde 6,4 geriledi



Eylül ayında toplam sanayi üretimi yüzde 5,5 geriledi, imalat sanayindeki azalma ise yüzde 6,4 oldu.



İmalat sanayi alt sektörleri itibarıyla değerlendirildiğinde Eylül'de, geçen yılın aynı ayına göre üretimde en fazla azalma, yüzde 29,2 ile tütün ürünleri imalatında görüldü.



Söz konusu ayda, derinin işlenmesi, bavul, çanta ve benzeri imalatı yüzde 23,8, radyo televizyon haberleşme cihazları imalatı yüzde 19,4, tekstil ürünleri imalatı yüzde 17,6, giyim eşyası imalatı yüzde 15,6, tıbbi, hassas ve optik aletler, saat imalatı yüzde 13,9, metal eşya sanayi (makine ve teçhizat hariç) yüzde 11,6, kimyasal madde ürünleri imalatı yüzde 11,1 azaldı.



Eylül ayında, mobilya imalatı, b.y.s. diğer imalatta yüzde 5,3, kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri imalatında yüzde 2, kağıt ve kağıt ürünleri imalatında yüzde 1,2 artış meydana geldi.



