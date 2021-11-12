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Ekonomi

Sanayi üretimi eylülde aylık yüzde 1.5 azaldı

Yıllık bazda ise endeks yüzde 8,9 arttı

12 Kasım 2021 10:20

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,5 azalırken yıllık bazda yüzde 8,9 artış gösterdi.

Eylülde madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,0 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1,6 arttı.

sanayi üretimiTÜİKeylül
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