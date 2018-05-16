Sanayi üretimi endeksi açıklandı

Sanayi üretimi mart ayında aylık bazda yüzde 0.2 , yıllık bazda yüzde 7.6 arttı. Beklenti aylık yüzde 0.7, yıllık yüzde 8.3 artıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart ayında sanayi üretiminin takvim, mevsim/takvim etkisinden arındırılmış ve arındırılmamış değişimleri şöyle gerçekleşti:

*Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 0.2 arttı

*Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi Mart'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.6 arttı

*Reuters'ın yaptığı hesaplamaya göre arındırılmamış sanayi üretimi Mart'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.8 arttı