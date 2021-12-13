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Ekonomi

Sanayi üretimi ekimde yüzde 8,5 artışla beklentilerin üzerinde geldi

Yıllık bazda yüzde 8,5 artan sanayi üretiminin yüzde 8 artması öngörülüyordu

13 Aralık 2021 11:41

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre ekimde sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 8,5 artarken, aylık bazda ise yüzde 0,6 artış kaydetti. Ekonomistlerin beklentisi sanayide yıllık yüzde 8 artış olması yönündeydi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; 2021 yılı ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 arttı.

Madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı.

sanayi üretimTÜİKekimyüzde 85
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