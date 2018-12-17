T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Sanayi üretimi Ekim'de yıllık yüzde 5.7 azaldı

İstanbul, 17 Aralık (DHA) – Sanayi üretimi Ekim’de, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5

17 Aralık 2018 13:08

İstanbul, 17 Aralık (DHA) – Sanayi üretimi Ekim’de, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.7, Eylül ayına göre ise yüzde 1.9 düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre:
“Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 6.1 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6.5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 1.2 azaldı.
“Ekim’de ayrıca madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi Eylül ayına göre göre yüzde 1.3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.2 azaldı.” (Tablo ve Grafik)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aralık DHASanayiEkimdeEylülTürkiyeKurumu TÜİKEkimTabloGrafik
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24