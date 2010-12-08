Sanayi üretimi ekim ayında yüzde 9,8 arttı

T24 - Türkiye'de, sanayi üretimi ekim ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,8, bir önceki aya göre ise yüzde 13,4 oranında arttı.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2010 yılı Ekim ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.





Sanayinin alt sektörlerinden imalat sanayinde geçen ay, 2009 yılının Ekim ayına göre yüzde 11,3 oranında üretim artışı sağlanırken, bu rakam, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 7,6 oldu. Madencilik ve taşocakçılığı sektörü üretiminde ise geçen yıla göre yüzde 10,8'lik bir gerileme meydana geldi. Takvim etkisinden arındırılmış endeks, 2010 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise yüzde 3,1 artış gösterdi.







Motorlu taşıt imalatında büyük artış



Ana Sanayi Grupları Sınıflamasına göre, ekimde geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış, yüzde 25,6 ile sermaye malı imalatında kaydedilirken, bunu yüzde 21,7 ile dayanıklı tüketim malı imalatı, yüzde 8,9 ile ara malı imalatı, yüzde 5,5 ile enerji ve yüzde 3,7 ile dayanıksız tüketim malı imalatı izledi. Alt sektörler itibariyle de en yüksek üretim artışı yüzde 31,9 ile motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatında meydana geldi. Sözkonusu oran, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatında yüzde 31,4, bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında yüzde 29,8, ana metal sanayinde yüzde 10,3, mobilya imalatında yüzde 11,2, elektrikli teçhizat imalatında yüzde 18, kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatında yüzde 13,6, deri ve ilgili ürün imalatında yüzde 17,6, tütün ürünleri imalatında yüzde 6,8, içecek imalatında da yüzde 12,7 olarak belirlendi. Bu dönemde sadece kayıtlı medyanın basılması ve çoğalması sektöründe yüzde 1,4'lük bir gerileme görüldü. Gıda ürünlerinin imalatındaki artış da yüzde 0,2'de kaldı.







Sanayi veTicaret Bakanı Ergün: 2005'ten bu yana en yüksek rakam



Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, ekim ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin, ''Sanayi üretiminde 2005 yılından bu yana en yüksek sanayi üretim endeksi rakamını Türkiye yakalamış oldu. Beklentilerin çok üzerinde bir tablo ortaya çıktı'' dedi.





Bakan Ergün, bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Otomotiv Kongresi Automotivist 2010'un açılışında yaptığı konuşmada, ekim ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendirdi.





Ergün, şunları kaydetti: ''Sanayi üretiminde 2005 yılından bu yana en yüksek sanayi üretim endeksi rakamını Türkiye yakalamış oldu. Beklentilerin çok üzerinde bir tablo ortaya çıktı. Sanayi üretimi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 artarken, bir önceki aya göre yüzde 13,4'lük bir artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırdığımız zaman yine bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artarken, bir önceki aya göre yüzde 3,1'lik bir sanayi üretimi artışı olduğunu görebiliriz. Bu artışta otomotiv sektörünün payı yadsınamaz. Çünkü otomotiv sektörü özellikle ihracatta Türkiye'nin bir numaralı sektörü olmaya devam etmektedir. Biz sanayimizin gelişmesine rekabet gücümüzün artmasına yönelik tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz.''



