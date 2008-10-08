Sanayi üretimi düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2008 Ağustos ayı Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarını açıkladı. 8 aylık ortalamaya bakıldığında toplam sanayi üretimi yüzde 3,6, madencilik yüzde 8,9, imalat sanayi yüzde 3, elektrik, gaz ve su yüzde 6,7 artış gösterdi. Sanayi üretimi, bu yılın Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4 azaldı.



Geçen yılın aynı döneminde ise toplam sanayi üretimi yüzde 5,8 madencilik yüzde 10,4, imalat sanayi yüzde 5,1, elektrik, gaz ve su sektörü yüzde 9,8 yükselmişti.



İmalat sanayinde üretim yüzde 5,7 geriledi



Ağustos ayında toplam sanayi üretimi yüzde 4 geriledi, imalat sanayindeki azalma ise yüzde 5,7 oldu.



İmalat sanayi alt sektörleri itibarıyla değerlendirildiğinde Ağustos'ta, geçen yılın aynı ayına göre üretimde en fazla azalma yüzde 56,6 ile büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatında görüldü.



Söz konusu ayda, radyo, TV, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatında yüzde 36,8, tekstil ürünleri imalatında yüzde 21,3, tıbbi, hassas ve optik aletler, saat imalatında yüzde 18,7, başka yerde sınıflandırılmayan (b.y.s) elektrikli makine ve cihazların imalatında yüzde 16,8, diğer ulaşım araçları imalatında yüzde 16,4, giyim eşyası imalatında yüzde 13, b.y.s makine ve teçhizat imalatında yüzde 12,6, metal eşya sanayi (makine ve teçhizat hariç) yüzde 10,4,

derinin işlenmesi, bavul el çantası v.b imalatında yüzde 9,9, motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatında yüzde 8,9 azaldı.



Ağustos ayında, plastik, kauçuk ürünleri imalatında yüzde 15,6, kağıt ve kağıt ürünleri

imalatında yüzde 4,6, kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri imalatında yüzde 3,2, tütün ürünleri imalatında yüzde 2,7, mobilya imalatı, b.y.s. diğer imalat yüzde 1,4 arttı.



TÜİK verilerine göre, 2008 ve 2007 yılları Ağustos ayları sanayi sektörü üretim artış oranları (yüzde) şöyle:



Ağustos ayı 8 aylık ortalama:



İktisadi

Faaliyet

Kolları 2008 2007 2008 2007



Toplam sanayi -4,0 6,3 3,6 5,8

Madencilik 8,5 14,6 8,9 10,4

İmalat sanayi -5,7 5,5 3,0 5,1

Elektrik, gaz ve su 3,6 8,6 6,7 9,8



