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Ekonomi

Sanayi üretimi aylık yüzde 2.3, yıllık yüzde 14.5 arttı

İstanbul, 8 Eylül (DHA) - Türkiye genelinde Temmuz ayında sanayi üretimi, aylık bazda yüzde 2

08 Eylül 2017 13:28

İstanbul, 8 Eylül (DHA) - Türkiye genelinde Temmuz ayında sanayi üretimi, aylık bazda yüzde 2.3 ve yıllık bazda yüzde 14.5 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Temmuz\'da aylık bazda;
- madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2.6 azalırken
- imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2.2,
- elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4.8 arttı.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, yıllık bazda;
- madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0.8,
- imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 16
- elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11.7 arttı. (Grafik)

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