Sanayi üretimi aylık yüzde 0.6, yıllık 10.4 arttı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Kasım (DHA) - Türkiye genelinde Ağustos ayında sanayi üretimi, aylık bazda yüzde 0.6, yıllık bazda ise yüzde 10.4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Eylül ayında aylık bazda;

- madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4.6,

- elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 13 azalırken.

- imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10.4 arttı ,

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, yıllık bazda;

- madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 5.7

- imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0.2,

- elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.6 arttı.

(Grafik)